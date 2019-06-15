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2019-06-15 112 وظيفة شاغرة للجنسين بالقطاع الخاص في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبر مركز التوظيف توفر 112 وظيفة متنوعة شاغرة للجنسين، للعمل في العديد من الشركات بالقطاع الخاص. واشترطت الغرفة أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. Advertisements التاريخ التوقيت اسم المنشأة الجنس الموقع التفاصيل 2019/06/16م 9:00ص إلى 2:00م شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة ذكر مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/16م 10:00ص إلى 4:00م شركة مشاري الشثري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات ذكر مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/17م 10:00ص إلى 2:00م شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) أنثى مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/18م 11:00ص إلى 4:00م شركة الوكالات العربية السعودية سارا أنثى مبنى الشركة عمارة السيف الدور الثالث تفاصيل 2019/06/18م 10:00ص إلى 2:00م شركة متجر العطور ( لورد بيرفيوم) ذكر مبنى الشركة تفاصيل 2019/06/19م 11:00ص إلى 4:00م شركة الوكالات العربية السعودية سارا ذكر مبنى الشركة عمارة السيف الدور الثالث تفاصيل المؤهلات المطلوبة:

1- البكالوريوس.

2- الدبلوم.

3- الثانوية العامة.

4- الشهادة المتوسطة (الكفاءة).

5- الشهادة الابتدائية. الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- حاصل أو حاصلة على المؤهل العلمي المطلوب للوظيفة. طريقة التقديم:

– من خلال الضغط على زر (التفاصيل) أمام كل جهة في الجدول أعلاه.









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