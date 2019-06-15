جامعة #جدة تعلن وظائف أكاديمية لحملة البكالوريوس ببرنامج الابتعاث

2019-06-15

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت جامعة جدة توفر وظائف أكاديمية شاغرة للرجال والنساء من حملة البكالوريوس عبر (برنامج الابتعاث)، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الكليات:

1- كلية الأعمال.

2- كلية الاتصال والأعلام.

3- كلية علوم وهندسة الحاسب.

4- كلية الهندسة.

5- كلية علوم الرياضة.

6- كلية العلوم الطبية التطبيقية.

7- كلية العلوم الاجتماعية.

8- كلية القانون والدراسات القضائية.

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الشروط:

1- أن يكون المُرشّح أو المُرشّحة سعودي الجنسية.

2- أن لا يزيد العمر عن (30) سنة.

3- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في مجال التخصص المطلوب.

موعد التقديم:

– يبدأ التقديم يوم الاثنين بمشيئة الله بتاريخ 1440/10/14هـ وينتهي يوم الأحد بتاريخ 1440/10/27هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال موقع الجامعة برنامج (بعثتك وظيفتك) خلال الفترة الموضحة أعلاه: اضغط هنا