فتح باب القبول للنساء برتبة جندي أول في وكالة الأحوال المدنية هنا رابط التقديم

2019-06-13

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة “جندي أول” و”جندي”، للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

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وقالت الإدارة إنه سوف يتم استقبال طلبات القبول خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 13/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً وحتى يوم الأربعاء الموافق 16/ 10/ 1440هـ الساعة العاشرة صباحاً عبر بوابة (أبشر – التوظيف) على الرابط التالي هنا.

وأوضحت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية أن هناك شروطاً على المتقدمات وهي أن تكون سعودية الأصل والمنشأ، ويستثنى من ذلك من نشأت مع والدها أثناء خدمة الدولة خارج المملكة، وأن تكون حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وألا يقل عمر المتقدمة عن 25 عاماً ولا يزيد على 35 عـاماً، وأيضًا أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة وسارية الصلاحية وقت التقديم.

كما اشترطت ألا يقل طول المتقدمة عن 160 سم وأن يتناسب الوزن مع الطول حسب اللائحة الطبية، وألا تكون المتقدمة سبق لها التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماتها من المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظفة في جهة حكومية، وألا تكون متزوجة من غير سعودي، وأن تجتاز المتقدمة كافة إجراءات واختبارات القبول، موضحةً أنه بالنسبة للشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع التصديق عليها.