شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. انضمام 14 شركة جديدة للعمل في الخدمات المالية المبتكرة والان مع التفاصيل

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التصريح لـ14 شركة متخصصة في مجال التقنية المالية كدفعة جديدة للعمل في البيئة التجريبية التنظيمية الخاصة بسوق الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة.

وأوضحت "ساما"، في بيان لها اليوم، أنه بذلك تنضم تلك الشركات إلى قائمة الشركات المصرح لها سابقاً والبالغ عددها 21 شركة.

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وصممت "ساما" مؤخراً بيئة تجريبية تشريعية لفهم وتقييم أثر التقنيات الجديدة في سوق الخدمات المالية في المملكة، وللمساعدة على تحويلها إلى مركز مالي يتسم بالذكاء التقني، بما يسمح للشركات المحلية والعالمية التي ترغب في اختبار الحلول الرقمية الجديدة بالدخول في بيئة فعلية بغية إطلاقها في المملكة مستقبلاً.

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في ربط البيئة التجريبية الخاصة بالمؤسسة مباشرةً بـرؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تعزيز النمو الاقتصادي والنهوض بأنشطة الاستثمار والتحول نحو مجتمع غير نقدي وتعزيز مبدأ الشمول المالي.

كما تهدف بيئة المؤسسة التجريبية (Sandbox) إلى استقطاب المؤسسات المالية والشركات المحلية والعالمية المتخصصة في مجال التقنية المالية التي تتطلع إلى الاستفادة من التقنية الحالية أو الجديدة لتقديم منتجات أو خدمات مالية مبتكرة إلى الأسواق السعودية.