وظائف شاغرة : وظائف خالية بشركة ريحانة للصناعات الغذائية برواتب تبدأ من 4000 جنيه

أعلنت شركة ريحانة للصناعات الغذائية عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الخالية

بمدينة أكتوبر بالمنطقه الصناعيه الثالثة، وجاءت الوظائف على النحو التالي:-



1- مدخل بيانات

وتشترط الشركة في المتقدم لهذه الوظيفة أن يكون حاصل على مؤهل عالي، من الذكور فقط، وأن يكون على دراية جيدة جدا بالإكسيل، بحد أقصى للسن 30 سنة، و المرتب يبدأ من 2500 جنيه، و8 ساعات عمل، والعمل بنظام الشيفتات، وتأمينات، وتوفر الشركة مواصلات.

2- فني كهرباء كنترول للمعدات داخل المصنع

وتشترط الشركة حصوله على مؤهل متوسط، من الذكور فقط، بخبرة في نفس مجال الميكانيكا والكنترول بالمصانع، وبحد أقصى للسن 35 سنة.

ويحصل المتقدم لتلك الوظيفة على مميزات حيث يبدأ المرتب من 4000 جنيه، و 8 ساعات عمل، وتأمينات، وتوفر الشركة مواصلات.

3- فني تبريد وتكييف صيانة تكيفات المكاتب بالشركة

بشرط حصوله على مؤهل متوسط، من ذكور فقط، ولديه خبرة في نفس مجال التبريد والتكييف بالمصانع، حد أقصى للسن 35 سنة.

اويحصل المتقدم للوظيفة على مميزات، حيث يبدأ المرتب من 4000 جنيه، 8 ساعات عمل، تأمينات، وتوفر الشركة مواصلات.

Advertisements

4-غربي أو شرقي شيف حلواني

بشرط حصوله على مؤهل متوسط، من الذكور فقط، ويملك خبرة في مجال الأغذية كشيف حلواني، بحد أقصى للسن 35 سنة.

المميزات المرتب: يبدأ من 3000 جنيه، 8 ساعات عمل، تأمينات، توفر الشركة مواصلات.



وللتقدم للوظيف اضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا