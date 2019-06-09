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2019-06-09 هنا رابط التقديم على 127 وظيفة في وزارة النقل للرجال والنساء متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت وزارة النقل عن توفر 127 وظيفة شاغرة للرجال والنساء. Advertisements ودعت وزارة النقل الخريجين والخريجات للتقدم على شغل 127 وظيفة مشمولة بسلم رواتب الموظفين العام ابتداءً من 13/ 10/ 1440هـ. وأوضحت وزارة النقل أنه يتم التقديم على وظائف وزارة النقل من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية على الرابط هنا ولفتت وزارة النقل إلى أنه يبدأ التقديم على الوظائف من الساعة السابعة صباح يوم الأحد الموافق 13 شوال 1440 وحتى الساعة 12 مساء يوم الخميس الموافق 17 شوال 1440 عبر منظومة جدارة.









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