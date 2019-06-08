وظائف

شركة إرنست ويونغ تعلن عن وظائف بمجال الترجمة في الرياض

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم شركة إرنست ويونغ تعلن عن وظائف بمجال الترجمة في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-06-08

شركة إرنست ويونغ تعلن عن وظائف بمجال الترجمة في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة إرنست ويونغ عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة شاغرة بمجال الترجمة، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (مُترجم).

وأوضحت أن مهمة الوظيفة تتمثل في تحويل المستندات المكتوبة من الإنجليزية إلى العربية والعكس مع الحفاظ على المعنى الدقيق للنص الأصلي، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

Advertisements

المسمى الوظيفي:
– مُترجم – الخدمات الاستشارية للمعاملات (Translator – Transaction Advisory Services).

الشروط:
1- درجة البكالوريوس في اللغة الإنجليزية أو الترجمة.
2- خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.
3- إجادة استخدام الحاسب الآلي وخاصة برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (Word و Excel و PowerPoint و Access).

طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة إرنست ويونغ تعلن عن وظائف بمجال الترجمة في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

قد تقرأ أيضا