وظائف إدارية بمجموعة البحري لحملة البكالوريوس في الرياض

2019-06-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (مجموعة البحري) عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، توفر وظيفة إدارية شاغرة من حملة الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (رئيس علاقات المستثمرين Head Of Investor Relations)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– رئيس علاقات المستثمرين (Head Of Investor Relations).

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الشروط:

1- درجة البكالوريوس في العلوم المالية أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذي صلة.

3- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءا من اليوم الخميس 2019/06/06م وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا