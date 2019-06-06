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2019-06-06 وظائف لحملة الدبلوم في شركة صدارة للكيميائيات متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة صدارة للكيميائيات عبر موقعها الإلكتروني توفر وظيفة إدارية شاغرة لحملة الدبلوم لذوي الخبرة، للعمل بمجمّعها الكيميائي بمقر الشركة في الجبيل، بمسمى (مُنسق أول خدمة العملاء Customer Care Coordinator I)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه. المسمى الوظيفي: – مُنسق أول خدمة العملاء (Customer Care Coordinator I). Advertisements الشروط: 1- درجة الدبلوم في تخصص التسويق أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

2- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا









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