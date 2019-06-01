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2019-06-01 وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم بالرياض وجدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة شركات الفطيم التجارية- المتخصصة في قطاعات السيارات والخدمات المالية والعقارات والتجزئة- عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والشركات التابعة للمجموعة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة. وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . شريك أعمال الموارد البشرية. . مشرف تنفيذي. . تنفيذي اقتناء المواهب (للسعوديين). Advertisements . مدير متجر (للسعوديين). . مدير مالي. . محلل مالي. . مدير مشروع. وأوضحت المجموعة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 31 مايو 2019م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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