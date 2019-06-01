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وظائف نسائية شاغرة لدى جمعية الأنامل المبدعة بجازان
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جمعية الأنامل المبدعة للحرف والمهن، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للنساء، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجمعية الرئيسي في منطقة جازان.
وأبرزت الجمعية أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مديرة للجمعية.
– محاسبة.
– باحثة.
وبينت الجمعية أن الشروط المطلوبة هي:
. ألا يقل العمر عن (22) سنة، ولا يزيد على (38) سنة.
. أن يكون المؤهل الدراسي بكالوريوس.
. لا تقل الخبرة عن سنة بالإدارة والعمل الإداري.
. إجادة تامة بالحاسب الآلي.
. التفرغ التام للوظيفة.
. لديها روح العمل الجماعي والحس التطوعي.
وأوضحت الجمعية أن على الراغبات بالتقديم إرسال السيرة الذاتية مع ذكر المسمى الوظيفي في العنوان، وذلك على البريد الإلكتروني التالي: ([email protected])، مشيرة إلى أن التقديم متاح حتى تاريخ 28 يونيو 2019م.
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