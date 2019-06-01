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وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى بي إيه إي سيستمز في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران”.
وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. فني صيانة الأنظمة الكهربائية- الهوك (تبوك).
. مدير الهندسة- التصنيع (الرياض).
. مهندس مراقبة البيانات (الظهران).
. مخطط الأصول (الطائف).
. مشرف ميكانيكي- التايفون (الطائف).
. فني صيانة الخروج (الرياض).
. فني أسلحة (الطائف).
. فني إلكترونيات الطيران- التايفون (الطائف).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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