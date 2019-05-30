وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى الاتصالات السعودية

2019-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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. مدير قسم الخدمات الذاتية وحلول العمليات التجارية: درجة البكالوريوس في تخصص علوم الحاسب الآلي.

. محلل أعمال أول: درجة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، نظام المعلومات الإدارية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)