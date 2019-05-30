وظائف شاغرة لحملة الدبلوم في شركة صدارة للكيميائيات

2019-05-30

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق أول خدمة العملاء: شهادة الدبلوم في تخصصات: (التسويق، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

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. فني رسم/ رسام هندسي: شهادة الدبلوم في تخصصات: (الصياغة، الرسم الهندسي)، أو المجالات ذات الصلة.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 30 مايو 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)