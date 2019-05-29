2019-05-29

وزارة الدفاع تعلن عن 5 وظائف شاغرة في القوات الجوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، عن توفر 5 وظائف في القوات الجوية على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية.

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وأوضحت أن الوظائف المتاحة بمسميات “تحليل نظام الجودة” و”إدارة التموين” و”أخصائي محاسبة”، و”استشاري تحليل بيانات إحصائية”.

وأفادت الوزارة أن التقديم على الوظائف سيكون من خلال سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط في هيئة إدارة القوات الجوية اعتبارًا من 6 شوال 1440هـ وحتى 17 شوال 1440هـ.