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5 وظائف صحية شاغرة في مستشفى الملك عبدالله الجامعي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي، التابع لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى الجامعي في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. استشاري مساعد الطب الباطني (للسعوديين).
. استشاري مساعد جراحة- جراحة المسالك البولية (للسعوديين).
. أخصائي ثاني السمعيات.
. فني ثاني تصوير تشخيصي قلبي- طب الأطفال البالغين (للسعوديين).
. استشاري أمراض النساء والولادة (للسعوديين).
وأوضحت إدارة المستشفى، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 29 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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