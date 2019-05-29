وظائف شاغرة للرجال والنساء في تعليم حائل

2019-05-29

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:

. سائق.

. سائقة.

. مستخدمة.

. مراسل مكتبي.

. مراسلة مكتبية.

. قهوجي.

. مصور.

. مصورة.

. مصمم جرافيكس.

. مصممة جرافيكس.

وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

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– أن يكون مسجلًا في قوائم برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون للمتقدم/ـة سوابق لدى الجهات الأمنية.

– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع عن العمل.

– أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها.

– أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، واجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.

– ألا يقل عمر المتقدم/ـة عن (20) عامًا، ولا يزيد على (50) عامًا.

– أن يكون للمتقدم/ـة رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).

– إجادة العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة (لوظائف مصور).

– إجادة العمل على برامج الجرافيكس فيديو وفوتوغراف (لوظائف مصمم).

– ألا يكون المتقدم متعاقدًا من وظيفة حكومية، أو تم فصله لأسباب تأديبية.

– أن تكون الخبرات من جهات حكومية أو مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.

– إحضار الوثائق الأصل للمطابقة في حال قبول طلب التوظيف.

وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 1440/9/28هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/10/25هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)