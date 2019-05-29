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وظائف شاغرة للرجال والنساء في تعليم حائل
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة على بند الأجور للرجال والنساء، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية:
. سائق.
. سائقة.
. مستخدمة.
. مراسل مكتبي.
. مراسلة مكتبية.
. قهوجي.
. مصور.
. مصورة.
. مصمم جرافيكس.
. مصممة جرافيكس.
وبينت الإدارة أن الشروط المطلوبة هي:
– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.
– أن يكون مسجلًا في قوائم برنامج ساعد في وزارة الخدمة المدنية.
– أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون للمتقدم/ـة سوابق لدى الجهات الأمنية.
– سلامة الحواس وعدم وجود إعاقة تمنع عن العمل.
– أن يكون سكن المرشح في مقر الوظيفة المتقدم عليها.
– أن يقوم بمهام وواجبات الوظيفة المعين عليها وفق شروطها وواجباتها.
– أن يجتاز المقابلة الشخصية بعد المفاضلة، واجتياز الكشف الطبي بعد إجراء المقابلة الشخصية.
– ألا يقل عمر المتقدم/ـة عن (20) عامًا، ولا يزيد على (50) عامًا.
– أن يكون للمتقدم/ـة رخصة قيادة سارية المفعول (لوظائف سائق).
– إجادة العمل على برامج معالجة الصور والتعامل مع أدوات التصوير المختلفة (لوظائف مصور).
– إجادة العمل على برامج الجرافيكس فيديو وفوتوغراف (لوظائف مصمم).
– ألا يكون المتقدم متعاقدًا من وظيفة حكومية، أو تم فصله لأسباب تأديبية.
– أن تكون الخبرات من جهات حكومية أو مسجلة في نظام التأمينات الاجتماعية.
– إحضار الوثائق الأصل للمطابقة في حال قبول طلب التوظيف.
وأوضحت الإدارة أن التقديم متاح اعتبارًا من الأحد الموافق 1440/9/28هـ، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1440/10/25هـ، وذلك عبر الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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