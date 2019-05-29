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2019-05-29 وظائف فنية وإدارية شاغرة في القوات الجوية الملكية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وزارة الدفاع عن توفر عدد (5) وظائف فنية وإدارية شاغرة على برنامج التعاقد المباشر للمساندة الفنية، للعمل في القوات الجوية الملكية السعودية، وذلك وفق التخصصات التالية: . تحليل نظام الجودة- هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية (عدد وظيفتين). . أخصائي إدارة تموين- هيئة إمدادات وتموين القوات الجوية. . أخصائي محاسبة- إدارة التخطيط والميزانية والمتابعة. Advertisements . استشاري تطوير وتحليل بيانات إحصائية- هيئة إدارة القوات الجوية. وأوضحت الوزارة أن التقديم حضوريًّا في مكتب سكرتارية اللجنة المركزية بإدارة شؤون المتعاقدين والارتباط/ هيئة إدارة القوات الجوية)، وذلك اعتبارًا من تاريخ 1440/10/6هـ ويستمر تاريخ 1440/10/17هـ. وللاستفسارات يمكن التواصل عن طريق الهاتف رقم (0114769777) تحويلة (41506-41528). ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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