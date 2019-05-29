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2019-05-29 وظائف شاغرة لدى وزارة الطاقة والصناعة في جدة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية- ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية، عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة، ضمن برنامج تطوير الكوادر الجيولوجية، وترغب وكالة الوزارة للثروة المعدنية بمحافظة جدة شغلها عن طريق التعاقد، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: . خبير استثمارات تعدينية. . خبير اقتصادي. . خبير نظم معلومات جغرافية. . خبير بيئي. . خبير فني. Advertisements . جيولوجي تعدين. . مطور برامج. . مساعد فني. . رسام فني. وأوضحت الوزارة أن التقديم متاح إلكترونياً اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/10/13هـ ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 1440/11/13هـ. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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