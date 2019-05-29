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2019-05-29 وظائف شاغرة لدى شركة سيمنس بالرياض والخبر متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة سيمنس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عن توفر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والخبر. وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة جاءت على مسمى: . مهندس- إرسال الإشارات (الرياض). . منسق مشروع (للسعوديين/ الرياض). Advertisements . مراقب الوثائق (للسعوديين/ الرياض، والخبر). . مهندس الجدولة (الرياض). . مهندس أول أنظمة التحكم (الخبر). وأوضحت الشركة أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 28 مايو 2019م. وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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