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2019-05-28 وظائف إدارية وصحية بالجامعة الإلكترونية متابعات الخليج 365 - واس أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن رغبتها في شغل عدد من الوظائف الصحية والوظائف الإدارية للمرتبة العاشرة فما دون في المقر الرئيس بالرياض ، وذلك عن طريق التعيين حسب الشروط العلمية والعملية للوظيفة.

وستكون معلومات الوظائف على موقع الجامعة ‏على الرابط هنا.

علماً بأنه سيتم فتح باب قبول الطلبات ابتداءً من يوم غد الأربعاء الموافق 24 رمضان 1440هـ ، الساعة 10:00 صباحاً وحتى يوم الأحد القادم الموافق 28 رمضان 1440هـ ، الساعة 03:00 مساءً.









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