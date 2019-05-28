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فتح باب التسجيل والقبول في كلية الأمير سلطان الصناعية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية عن بدء التسجيل للقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1440/1441هـ، في أقسام التقنية الميكانيكية (تخصص صيانة ميكانيكية – تخصص إنتاج)، وقسم التقنية الكهربائية (تخصص آلات ومعدات كهربائية)، وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات صناعية وتحكم)، وقسم التقنية الكيميائية (تخصص كيمياء صناعية).
وبينت المؤسسة أن الشروط المطلوبة هي:
. أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية) أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (95) أو ما يعادلها.
. أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1439/1440هـ.
. لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة (إنتاج- صيانة – آلات ومعدات كهربائية – إلكترونيات صناعية وتحكم – كيمياء صناعية).
. أن يكون حاصلاً على اختبار القدرات والاختبار التحصيلي واختبار كفايات اللغة الإنجليزية، ويستثنى خريجي الثانوية الصناعية من الاختبار التحصيلي فقط.
. أن لا تقل درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (40).
. أن يكون حسن السيرة والسلوك.
. أن لا يزيد عمر المتقدم عن (20) عاماً.
. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.
. أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.
. أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم).
. لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.
. أن يجتاز المقابلة الشخصية.
وأوضحت المؤسسة أن التسجيل سيكون متاح عبر موقع المؤسسة (هنا)، ثم الدخول على تبويب (كلية الأمير سلطان الصناعية)، وذلك اعتباراً من يوم الخميس الموافق 1440/10/10هـ وحتى الساعة الثانية ظهراً من يوم الأربعاء الموافق 1440/10/16هـ.
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