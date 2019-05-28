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وظائف إدارية وهندسية شاغرة في الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مدير هندسة الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الاتصالات، هندسة الإلكترونيات والاتصالات)، ويفضل درجة الماجستير.
. مهندس عمليات الشبكات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية،).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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