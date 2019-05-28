13 وظيفة شاغرة في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

2019-05-28

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والصحية والأكاديمية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مساعد إداري ثانٍ.

. مساعد إداري ثالث.

. منسق سريري.

. أخصائي أول مهارات سريرية.

. أخصائي ثاني مهارات سريرية.

. رئيس قسم.

Advertisements

. محاضر.

. مدير خدمات تقنية المعلومات.

. محلل مبرمج.

. ممرض أول.

. أستاذ مساعد.

. مساعد وحدة ثاني.

. محرر المحتوى الإنترنت.

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الثلاثاء الموافق 23 رمضان 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الاثنين الموافق 7 شوال 1440هـ.

وأفادت الجامعة أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)