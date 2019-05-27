وظائف شاغرة : وزارة القوى العاملة تعلن عن 13000 وظيفة شاغرة للمؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين والعمال والسائقين...

دائما نقدم لك عزيزي القارئ الجديد والحصري عن عالم الوظائف في القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال بوابتكم المتجددة باستمرار “مصر فايف”، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية عن النشرة القومية للتشغيل والتي تتضمن 13 ألف وظيفة شاغرة في القطاع الخاص، للشباب الخريجين لجميع المؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين والعمال والسائقين.

وتتضمن النشرة 21 إعلان يوجد بكل إعلان التفاصيل الخاصة بكل الوظائف، وسنقوم بوضع 4 إعلانات من 21 إعلان داخل هذا الخبر، ويمكن للجميع الاطلاع عن تفاصيل باقي الوظائف من خلال فتح ملف باقي الوظائف “بي دي أف” من خلال الرابط التالي، الضغط هنا وتحميل جميع الإعلانات

كل التفاصيل موجودة كاملة داخل كل إعلان، المؤهلات المطلوبة والرواتب واسم الجهة التي سيتم العمل بها.

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