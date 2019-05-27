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2019-05-27 وظائف صحية شاغرة في مجموعة فقيه للرعاية الصحية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مستشفى الدكتور سليمان فقيه وعيادة جامعة الملك عبدالله الطبية في محافظة جدة. وأبرزت المجموعة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني صدى القلب (للسعوديين). . فني الشعر بالليزر. Advertisements . أخصائي علاج تنفسي. . ممرض مناوب. . ممرض- وحدة العناية المركزة. وأوضحت المجموعة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع المستشفى الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 26 مايو 2019م. وأشارت المجموعة إلى أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)









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