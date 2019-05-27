وظائف شاغرة : وظائف الصحف المصرية اليوم 27/5/2019

نقدم لكم الآن وظائف الصحف المصرية اليوم الأثنين 27 مايو 2019، والمنشورة بالصحف القومية المصرية، وبالتحديد جريدة الأهرام وجريدة الأخبار، ووظائف خالية في القطاع الخاص، وفرص عمل حكومية في وزارة قطاع الأعمال لعام للعمل بشركة الصعيد للنقل والسياحة، ووظائف في مؤسسة صحفية كبرى، وعمال ومشرفين بمحافظة كفر الشيخ.

وظائف ممرضة في مؤسسة صحفية

نشرت جريدة الأخبار اليوم اعلان وظائف في مؤسسة صحفية كبرى والتي تعلن عن حاجتها الى:

ممرضة.

حاصلة على دبلوم تمريض، وألا يزيد السن على 35 سنة، ولديها خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال التمريض.

وظائف الجمعية المركزية للأصلاح الزراعي بكفر الشيخ

تعلن عن حاجتها للوظائف التالية للعمل بمصنع الشكاير البلاستيكية بالمدينة الصناعية ببلطيم:

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مشرفين.

عمال.

فني صيانة.

فني كهرباء.

مراقب جودة.

وظائف وزارة قطاع الأعمال العام

تعلن الشركة القابضة للنقل البحري والسياحة التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام عن وظائف خالية في شركة الصعيد للنقل والسياحة عن حاجتها لشغل وظيفة: