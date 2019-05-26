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وظائف شاغرة للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس بعددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الجامعة في محافظة جدة.
وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مشغل رسومات أول (للنساء): شهادة الدبلوم في تخصص التصميم الجرافيكي، أو ما يعادلها.
. مدقق أول (للرجال): درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.
وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من اليوم الأحد الموافق 21 رمضان 1440هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 شوال 1440هـ.
وأفادت الجامعة أنَّه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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