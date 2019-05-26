وظائف إدارية وفنية شاغرة في الاتصالات السعودية

2019-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للرجال، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. محلل خزينة أول: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، المحاسبة).

. أخصائي تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية، التسويق).

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. مشرف تحليل الأعمال: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الاقتصاد، نظم المعلومات الإدارية).

. فني أول عمليات البنية التحتية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، الاتصالات، الإلكترونيات والاتصالات، الهندسة الكهربائية).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 2 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)