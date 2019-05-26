6 وظائف إدارية وصحية شاغرة في تخصصي الدمام

2019-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى التجمع الصحي الأول في مدينة الدمام.

وأبرز المستشفى، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي دعم القرار (للسعوديين).

. استشاري طب الطوارئ.

. استشاري العناية المركزة.

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. مساعد استشاري طب الطوارئ.

. مساعد استشاري العناية المركزة.

. أخصائي اكتساب المواهب (للسعوديين).

وأوضحت إدارة المستشفى، أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2019م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 14 يونيو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)