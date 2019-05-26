وظائف شاغرة للجنسين في كلية العلوم بجامعة المؤسس

2019-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية العلوم بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد)، والمخصصة لقسم الفيزياء تخصص (فيزياء عامة) طلاب عدد (3)، وتخصص (فيزياء طبية/ عامة) طالبات عدد (3)، للعام 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية

– أن يكون المتقدم/ـة حاصل على الدرجة الجامعية في تخصصات فيزياء عامة وتخصص (فيزياء طبية/ عامة) من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جدًا.

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

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– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 30 سنة.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– أن لا يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازتها إن وجدت (للطلاب) إلى مكتب سكرتارية قسم الفيزياء (62098) بمبنى رقم (90) غرفة رقم (03 36)، أو على العنوان البريدي ص.ب 80203 – أو على العنوان البريدي 21589 أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، و(للطالبات) على قسم الفيزياء بمبنى رقم (7) غرفة رقم (2/40)، أو على العنوان البريدي ص.ب 42805 الرمز البريدي (21551)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك اعتبارا من تاريخ 1440/10/13هـ إلى تاريخ 1440/11/13هـ، خلال الدوام الرسمي.