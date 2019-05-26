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5 وظائف شاغرة لدى نسما القابضة في مكة المكرمة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات المتعاقدة معها في منطقة مكة المكرمة.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مساعد تقنية المعلومات.
. مدير سلسلة التوريد.
. مدير منطقة المبيعات (عدد 3 وظائف).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 يوليو 2019م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (من هنا)
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