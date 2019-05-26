وظائف شاغرة للمعيدين في كلية الهندسة برابغ

2019-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز فرع رابغ عن توفر وظائف “معيد” لقسم الهندسة المعمارية تخصص (هندسة معمارية طلاب عدد (2)، لقسم الهندسة الكهربائية تخصص (إلكترونيات واتصالات) طلاب عدد (1)، للعام الدراسي 1439/ 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص بكالوريوس العلوم في الهندسة المعمارية والهندسة الكهربائية من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– أن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً.

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– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

– أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن (30) سنة.

– أن يكون المتقدم حاصل على درجة التوفل، أو STEP أو IELTS.

– أن يكون حاصلًا على درجة القدرات الجامعيين أو ما يعادلها.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية من وثيقة تخرج وكشف درجات معتمدة وشهادات الدورات والدبلومات التي اجتازها إن وجدت إلى مكتب وكيل الكلية للدراسات العليا بمبنى رقم (5) غرفة رقم (209)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك من تاريخ 1440/10/6هـ حتى 1440/10/27هـ، خلال الدوام الرسمي.