وظائف شاغرة للجنسين في كلية الآداب بجامعة المؤسس

2019-05-26

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظائف (معيد)، والمخصصة لقسم “جغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية” تخصص (نظم معلومات جغرافية) طلاب عدد (1)، وطالبات عدد (1)، للعام الدراسي 1439/ 1440هـ، وذلك حسب الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم/ـة سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على الدرجة الجامعية في تخصص نظم معلومات جغرافية وخرائط من جامعة سعودية أو أي جامعة أخرى معترف بها.

– ألا يقل تقدير المتقدم/ـة في البكالوريوس عن جيد جدا.

– أن يكون المتقدم/ـة حسن السيرة والسلوك.

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– ألا يتجاوز عمر المتقدم/ـة (30) سنة.

6-أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على الدرجة المطلوبة في التوفل أو IELTS.

– أن يكون حاصلًا/ـة على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.

– ألا يكون حاصلًا/ـة على درجة البكالوريوس وهو على رأس العمل.

وأوضحت الكلية أن الطلبات تقدم مصحوبة بالأوراق الثبوتية مع وثيقة التخرج وكشف درجات معتمد وشهادات امتحانات اللغة والدورات والدبلومات إن وجدت (للطلاب) إلى مكتب رئيس قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى رقم (112) غرفة رقم (447)، أو على العنوان البريدي ص. ب: (802020) جدة (21589) أو على البريد الإلكتروني ([email protected])- و(للطالبات) إلى مكتب مشرفة قسم الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية مبنى الجوهرة رقم (56) غرفة رقم (122)، أو على العنوان البريدي ص. ب: (802020) جدة (21589)، أو على البريد الإلكتروني ([email protected])، وذلك خلال الفترة من 21/ 9/ 1440هـ وحتى 30/ 10/ 1440هـ، خلال الدوام الرسمي.