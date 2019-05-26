البريد السعودي يوفر 20 وظيفة بمجال الترجمة بالمدينة ومكة

2019-05-26

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة البريد السعودي بالتعاون مع صندوق (هدف) عبر البوابة الوطنية للعمل (طاقات) توفر 20 وظيفة شاغرة للرجال، للعمل بالمؤسسة في المدينة المنورة ومكة المكرمة، بمسمى (مُترجم فوري)، من خلال برنامج تمهير (التدريب على رأس العمل).

واشترطت المؤسسة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– مُترجم فوري (العدد 20 وظيفة).

وصف التدريب:

– ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى، وتسهيل المناقشة بين الأفراد الذين يتكلمون لغات مختلفة.

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مكان العمل والتدريب:

– المدينة المنورة.

– مكة المكرمة.

المهام الوظيفية:

1- دراسة اللغات: دراسة البنية اللغوية ومعانيها وقواعدها النحوية وآدابها، والحفاظ على المهارات اللغوية وتحديثها.

2- تكوين بنك مفردات: إجراء البحوث في مجالات مختلفة والبحث في القواميس وقاموس المرادفات وتسجيل المصطلحات والمفردات الخاصة لتكوين وتحديث بنك المفردات المستخدمة.

3- ترجمة الكلام: ترجمة الكلام من لغة إلى أخرى، فورياً أو تباعاً.

الشروط العامة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- حاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (لغات وترجمة – انجليزي).

3- حديث التخرج.

4- ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

5- أن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الستة أشهر السابقة.

6- ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الأحد بتاريخ 1440/09/21هـ.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا