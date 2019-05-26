وظائف شاغرة : إعلانات وظائف جريدة الأهرام  الأسبوعي

نقدم على مصر فايف إعلانات وظائف الأهرام الأسبوعي لجميع المؤهلات، فقد اشتملت إعلانات الأهرام على عدد من فرص العمل المختلفة في جميع التخصصات، بالإضافة إلى فرص عمل ببعض دول الخليج العربي، حيث نساهم على بوابة مصر فايف بعرض مختلف الوظائف المتميزة يوميا وأسبوعيا من خلال خدمة الوظائف الخالية، ونتابع الآن تفاصيل الوظائف كالتالي:-

ننشر جديد وظائف جريدة الأهرام الأسبوعي على مصر فايف، فقد تضمنت وظائف فنين جميع التخصصات وأخصائيين ومندوبين مبيعات وتوزيع وسائقين ومهندسين وعمال وظائف إداريه، بالإضافة إلى وظائف خالية بالمملكة العربية السعودية ودولة الكويت، وننشر الآن اهم الوظائف لليوم.

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وظائف جريدة الأهرام الأسبوعي:-

وظائف خالية بشركة مطاحن الدقيق والمخابز بدولة الكويت فرص عمل بشركة مقاولات كبرى. مطلوب سائقين ومندوبين للعمل فورا بشركة كبرى بالقطامية – القاهرة. مطلوب فنيين للعمل بشركة صناعية كبرى بمدينة السادس من أكتوبر. وظائف خالية بكلية المدينة الجامعية بعجمان. وظائف خالية بمصنع أثاث راقي بالمملكة العربية السعودية.

ونتابع الآن على مصر فايف بالصور عرض جديد وظائف الأهرام الأسبوعي.

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