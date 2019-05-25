- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
ننشر وظائف الصحف المصرية اليوم السبت 25 مايو 2019، والمنشورة بجريدة أخبار اليوم العدد الأسبوعي، وجريدة الأهرام، ومن أهم وظائف اليوم اعلان وزارة الدفاع عن وظائف خالية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية العقارية، وفرص عمل للمهندسين الزراعيين، وأفراد أمن للعمل في القاهرة وبورسعيد وأكتوبر، ووظائف للمحاسبين والكيميائيين.
وظائف مهندس زراعي في مصر
من وظائف صحف مصر اليوم وبالتحديد جريدة الأهرام اليوم 25/5/2019 فرص عمل للمهندسين الزراعيين، خبرة وبدون، للعمل في مزرعة.
وتفضل المزرعة أن يكون المتقدم من الأقاليم.
وظائف خالية فى جريدة اخبار اليوم 25/5/2019
وظائف فى الصحف المصرية اليوم، من جريدة أخبار اليوم 25 يناير 2019، وتحتوى على الوظائف التالية:
- وظائف وزارة الدفاع ( وظائف جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
- مطلوب أفراد امن للعمل في محافظة بورسعيد، والقاهرة وأكتوبر براتب 3000 جنيه.
- وظائف خالية للمحاسبين والكيميائيين.
كانت هذه تفاصيل خبر وظائف شاغرة : وظائف الصحف المصرية اليوم 25/5/2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر فايف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.