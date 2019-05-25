وظائف شاغرة : وظائف الصحف المصرية اليوم 25/5/2019

ننشر وظائف الصحف المصرية اليوم السبت 25 مايو 2019، والمنشورة بجريدة أخبار اليوم العدد الأسبوعي، وجريدة الأهرام، ومن أهم وظائف اليوم اعلان وزارة الدفاع عن وظائف خالية بالشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية العقارية، وفرص عمل للمهندسين الزراعيين، وأفراد أمن للعمل في القاهرة وبورسعيد وأكتوبر، ووظائف للمحاسبين والكيميائيين.

وظائف مهندس زراعي في مصر

من وظائف صحف مصر اليوم وبالتحديد جريدة الأهرام اليوم 25/5/2019 فرص عمل للمهندسين الزراعيين، خبرة وبدون، للعمل في مزرعة.

وتفضل المزرعة أن يكون المتقدم من الأقاليم.

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وظائف خالية فى جريدة اخبار اليوم 25/5/2019

وظائف فى الصحف المصرية اليوم، من جريدة أخبار اليوم 25 يناير 2019، وتحتوى على الوظائف التالية: