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2019-05-24 6 وظائف إدارية شاغرة في البنك الإسلامي للتنمية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة. وأبرزت إدارة البنك الإسلامي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . أخصائي التخفيف من المناخ. . مساعد أول التدقيق الداخلي. Advertisements . أخصائي قيادي السياسات. . مسؤول المخاطر التجارية. . أخصائي السياسات. . أخصائي تحقيق. وأوضحت إدارة البنك الإسلامي، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، والتقديم متاح حتى تاريخ 18 يونيو 2019م، مشيرًا إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول من خلال الرابط التالي: (هنا)









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