15 وظيفة شاغرة لدى فروع شركة بي إيه إي سيستمز

2019-05-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والإدارية والهندسية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والطائف.

وأبرزت الشركة أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. فني صيانة أنظمة الوقود.

. فني صيانة محركات.

. فني صيانة الطائرات.

. مدير صيانة العمق.

. فني كهرباء الهواء ومتجر البطاريات- التايفون.

. مشرف خلية التدريب- التايفون.

. مخطط الأسطول.

Advertisements

. مشرف مراقب الأسلحة- التايفون.

. مشرف أول ميكانيكي- التايفون.

. مهندس اختبار الطيران- التايفون.

. رئيس قسم التقنية.

. أخصائي أول ضمان الجودة.

. موظف مراقبة الصادرات.

. مدير أول تجاري- العقود.

. رئيس الهندسة- التورنادو.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)