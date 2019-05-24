وظائف شاغرة : شركة المطاحن الكويتية وظائف 2019

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نشرت جريدة الأهرام الجمعة اليوم 24 مايو 2019 اعلان وظائف في شركة المطاحن الكويتية، والتي تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة في العديد من التخصصات المختلفة، وذلك للعمل في دولة الكويت بمطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، وسيكون التقديم في تلك الوظائف عن طريق شركة المجد وشركة الخالدية لإلحاق العمالة.
وظائف شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية
وظائف شركة مطاحن الكويت، والمنشورة اليوم ضمن وظائف جريدة الاهرام الجمعة الموافق 24/5/2019 تحتوي على الوظائف الخالية التالية:
- طحان.
- مشغل آلات.
- مساعد فني تشغيل.
- سائق معدات ثقيلة.
- رئيس وردية.
- عجان.
شروط وظائف شركة مطاحن الدقيق والمخابز بالكويت
- السن لا يزيد عن 40 سنة.
- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات.
ترسل السيرة الذاية إلى البريد الإلكتروني او باليد بمقر شركة الخالدية أو شركة المجد.
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