وظائف شاغرة : اعلان وظائف كلية المدينة الجامعية بعجمان

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تعلن كلية المدينة الجامعية عجمان عن وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس، للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال الإعلان المنشور صباح اليوم في جريدة الاهرام ووظائف الجمعة الموافق 24 مايو 2019، حيث تعد كلية المدينة الجامعية والتي يقع مقرها في إمارة عجمان، من أحدى مؤسسات التعليم العالي بدولة الإمارات، حيث تأسست تحت رعاية السمو الشيخ حمد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة عجمان.
وظائف شاغرة في كلية المدينة الجامعية بعجمان.
توفر كلية المدينة الجامعية بعجمان بيئة تعليمية عالية الجودة لتعزيز البحث والنمو الشخصي، كما تستخدم ايضاً مجموعة واسعة من الأنشطة الازمة للتطوير الأكاديمي والمهني، وتعلن عن الوظائف الشاغرة التالية:
- أستاذ مساعد/ مشارك – إدارة الموارد البشرية.
- أستاذ مساعد/ مشارك – العلاقات العامة.
- أستاذ مساعد/ مشارك – إدارة الجودة الشاملة.
- رئيس ضمان الجودة والفعالية المؤسسية.
اذا كنت مهتما، يرجى إرسال سيرتك الذاتية مع توضيح الكود المشار إليه أعلاه في موضوع طلبك.
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