- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم 7 وظائف شاغرة للجنسين في شركة الاتصالات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
7 وظائف شاغرة للجنسين في شركة الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. قائد فريق تنمية الأفراد.
. أخصائي مهني برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.
. مشرف برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.
. أخصائي برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.
. محلل أول برنامج تقنية المعلومات والاتصالات.
. أخصائي أول تطوير أعمال.
. محلل تسويق أول (للنساء).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
كانت هذه تفاصيل خبر 7 وظائف شاغرة للجنسين في شركة الاتصالات السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.