وظائف شاغرة : مطلوب محاسبين للعمل بشركة مقاولات كبرى، والعمل فورا

تعلن شركة مقاولات كبرى عن فتح باب التعيين لشغل بعض الوظائف الشاغرة من محاسبين ومراجعين ومحاسبى مخازن، والعمل فورا وفقا للشروط المطلوبة، و نتابع على بوابة مصر فايف عرض مختلف الوظائف فى كافة التخصصات لكافة متابعينا، وتفاصيل الوظائف المطلوبة كالتالى:-

مطلوب محاسبين خريجي لغات ، ويشترط بكالوريوس تجارة كم احدي الجامعات الحكومية شعبة انجليزي أو فرنسي، بتقدير عام لا يقل عن جيد. مطلوب محاسبين خريجي قسم لغة عربية ويشترط الحصول على بكالريوس تجارة من إحدى الجامعات الحكومية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد. مطلوب مراجعين ويشترط الحصول على بكالوريوس تجارة من احدي الجامعات المصرية الحكومية بتقدير تراكمي لا يقل عن جيد جدا على الأقل. محاسبي مخازن ويشترط الحصول على مؤهل عالى تجارى مناسب.

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و يشترط لجميع الوظائف أن يكون من خريجي دفعات 2017 وما قبلها، ويجيد استخدام تطبيقات الحاسب الألي و الأولوية للتقدير الأعلى في النطاق الجغرافي لمكان العمل.

وستجرى الاختبارات اللازمة تحريري ومقابلة شخصية للمرشحين، وللراغبين يرجى ملء النموذج الموجود بالموقع الإلكتروني المذكور بالإعلان، وذلك في موعد أقصاه 31/5/2019.