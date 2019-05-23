42 وظيفة أكاديمية شاغرة للجنسين في جامعة بيشة

2019-05-23

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة بيشة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد (42) وظيفة أكاديمية شاغرة للرجال والنساء، على رتبة (أستاذ- أستاذ مشارك)، للعام الجامعي 1440/1441هـ، وترغب بشغلها بالكفاءات الوطنية المؤهلة علمياً وعملياً، للعمل لدى كلية الهندسة وكلية الحاسبات وتقنية المعلومات وكلية الطب، وذلك وفق التخصصات التالية:

. هندسة صناعية- بحوث العمليات.

. هندسة صناعية- نمذجة.

. هندسة صناعية- محاكاة.

. هندسة صناعية- جودة.

. هندسة صناعية- إدارة هندسية.

. هندسة صناعية- عوامل بشرية.

. هندسة ميكانيكية- ميكاترونيكس.

. هندسة كهربائية- اتصالات.

. الأمن السيبراني.

. علم البيانات.

. الذكاء الاصطناعي.

. هندسة البرمجيات.

. النساء والولادة.

. الجراحة العامة.

. طب وجراحة العيون.

. طب وجراحة العظام.

. الطب الباطني العام.

. طب الأمراض النفسية.

. طب الطوارئ.

. طب الأشعة.

. طب الأسرة.

. إحصاء حيوي طبي.

. طب المجتمع.

. التشريح.

. وظائف الأعضاء.

. علم الأمراض.

. الأحياء الدقيقة الطبية.

. الكيمياء الحيوية الطبية.

. التعليم الطبي.

. طب الأطفال.

وأبرزت الجامعة أن الشروط المطلوبة هي:

– الحصول على الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– أن يكون المتقدم قد حصل على الدرجات العلمية من خلال الدراسة بالانتظام الكامل والإقامة في بلد الدراسة وألا يكون بالانتساب أو المراسلة أو التعليم عن بعد ونحوها.

– امتداد التخصص بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– أن يكون الإنتاج العلمي الذي حصل به المتقدم على ترقيته العلمية في جامعته الأصلية متوافقاً مع ضوابط الإنتاج العلمي المعمول بها في جامعة بيشة.

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– ألا يتجاوز عمر المتقدم وقت التقديم عن 45 عاماً في حال التقدم لشغل رتبة أستاذ مشارك، و50 عاماً لرتبة أستاذ، ولمجلس الجامعة الاستثناء من ذلك بناء على توصية من المجلس العلمي.

– أن يجتاز المتقدم تقييم مجلس القسم المختص من خلال محاضرة علمية يقدمها أمامه.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية التي تعقدها الكلية.

وبينت الجامعة أن المستندات المطلوب إرفاقها عند التقديم هي:

. صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

. صورة مصدقة لشهادة البكالوريوس.

. صورة مصدقة لشهادة الماجستير.

. صورة مصدقة لشهادة الدكتوراه.

. قرارات الترقية.

. سيرة ذاتية مختصرة.

وأوضحت الجامعة أن على الراغبين والراغبات التقدم على موقع العمادة الإلكتروني عبر أيقونة التوظيف في (القائمة المنسدلة الموجودة يمين الموقع)، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 1440/09/21هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1440/10/06هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).