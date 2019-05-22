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وظائف نسائية شاغرة لدى مصرف الراجحي في الرياض
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المصرف الرئيسي وفروعه في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة المصرف أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
. مساعد مدير منتجات المبيعات الحكومية.
. مدير أول الشبكات- فروع السيدات.
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 4 يونيو 2019م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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