14 وظيفة شاغرة لدى شركة التصنيع الوطنية في 4 مدن

2019-05-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية والفنية الشاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والجبيل، وينبع.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مشرف- الصيانة الكهربائية (ينبع).

. مهندس أجهزة ثابتة (الجبيل).

. مهندس- عمليات تكسير الإيثيلين (الجبيل).

. مهندس عمليات (الجبيل).

. مهندس- عمليات مونومر (الجبيل).

. مهندس معدات دوارة (الجبيل).

. أخصائي ثاني- التسويق (الجبيل).

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. مشغل رابع- الأنابيب (حائل).

. مدير- الصيانة (ينبع).

. مشغل رابع- أفلام (حائل).

. مهندس- العمليات الكيميائية (الجبيل).

. مهندس- الإنتاج (الجبيل).

. مدير- الأعمال الكيميائية (الرياض).

. مشرف- التحليلات (الجبيل).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)