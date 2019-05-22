وظائف إدارية وفنية شاغرة للجنسين في مجموعة الزامل

2019-05-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات الزامل القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في مدينة الدمام.

وأبرزت المجموعة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الشؤون المالية.

. مدير المبيعات- صناعة الصلب الثقيل.

. مدير سلسلة التوريد.

. مفتش اللحام.

Advertisements

. مراقب المستودع والمواد.

. فني لحام.

. سائق حافلة ثقيلة.

. فني سباكة.

. فني كهرباء.

وأوضحت المجموعة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)