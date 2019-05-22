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6 وظائف شاغرة للخريجين في شركة الاتصالات السعودية
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة الاتصالات السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للخريجين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. محلل المكافآت.
. محلل الرقابة المالية.
. محلل المدفوعات والتحصيل.
. محلل ضمان الأعمال.
. مساعد إداري.
. محلل الاستثمارات.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 مايو 2019م.
وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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