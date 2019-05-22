وظائف قيادية وإدارية شاغرة في شركة زين للاتصالات

2019-05-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة زين السعودية للاتصالات المتنقلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة.

وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مدير أول إدارة الأداء (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو الموارد البشرية)، ويفضل درجة الماجستير.

. مدير أول الحسابات (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، أو ما يعادلها.

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. أخصائي أول خدمات مسبقة الدفع (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التسويق)، ويفضل درجة الماجستير.

. تنفيذي عمليات المبيعات (جدة): شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة أعمال، أو المبيعات)، أو ما يعادلها.

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 30 مايو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)