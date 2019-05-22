وظائف قيادية وإدارية شاغرة لدى شركة موبايلي

2019-05-22

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة موبايلي للاتصالات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي وفروعها في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. المدير التنفيذي لتوصيل منتجات تقنية المعلومات والاتصالات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو ما يعادلها.

Advertisements

. أخصائي ضمان الإيرادات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 مايو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 يونيو 2019م.

وأفادت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)